فقد أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 3380 حالة ليصل العدد الإجمالي من الإصابات إلى 133830 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 299 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات بوباء "كوفيد-19" إلى 3868 حالة وفاة.

وبذلك تواصل ألمانيا تسجيل زيادة في الإصابات الجديدة لليوم الثالث على التوالي، وفقا لرويترز.

من جهة ثانية، أظهرت بيانات صادرة المعهد نفسه أن كل مصاب بـفيروس كورونا الجديد في البلاد بات ولأول مرة ينقل العدوى إلى أقل من شخص.

وأشارت البيانات الصادرة، في وقت متأخر الخميس أن معدل انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وتأتي هذه الأرقام المتعلقة بفيروس كورونا في وقت تستعد فيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.