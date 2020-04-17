وأضافت اللجنة أن 15 من تلك الإصابات الجديدة المسجلة يوم الخميس هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 34 يوم الأربعاء.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82367 حتى يوم الخميس.

وزاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 66 مقارنة مع 64 في اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين الجمعة لتشمل 1290 وفاة إضافية، بعد مراجعة الأرقام من قبل بلدية ووهان حيث ظهر الفيروس في نهاية ديسمبر الماضي.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، إلى 4632 وفق هذه الأرقام الجديدة.