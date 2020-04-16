وقالت رويترز إن إجمالي الوفيات بكورونا في فرنسا ارتفع إلى 17920، مما يجعلها رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم.

وفي مؤشر آخر على نجاح إجراءات العزل العام التي فُرضت منذ شهر، قال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا إن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية الفائقة تراجع لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى 6248 في أدنى نقطة منذ أول أبريل.

وزاد عدد الوفيات بنسبة 4.4 في المئة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 17920 وهو ما يعني تباطؤ وتيرة الزيادة مجددا بعد زيادتها خلال اليومين الماضيين.

وقال سالومون إن "تفشي الفيروس بدأ يشهد استقرارا إنما على مستوى مرتفع".

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، في وقت سابق، أن إجراءات العزل العام تقرر تمديدها إلى 11 مايو.