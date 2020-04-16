وأجرت هيئة العلوم الوطنية الأسترالية وجامعة "كوينزلاند" التجربة في الولاية، وسيتم استخدامها لتطوير نظام مراقبة قال باحثون إنه سيساعد المسؤولين عندما يبدأون في تخفيف القيود على حركة السكان.

ويستخدم المشروع الجديد نظاما قائما، تراقب من خلاله أجهزة مكافحة الجريمة مياه الصرف، لرصد وجود المخدرات في المدن الأسترالية، ويغطي هذا النظام نحو 57 بالمئة من السكان.

وفي التجربة التي أجريت في كوينزلاند، نجح العلماء في رصد جزء جيني من فيروس كورونا المستجد في مياه صرف من محطتين لمعالجة مياه الصرف.

وقالت هيئة العلوم الوطنية، إنه عن طريق الاستخدام على نطاق أوسع، سيكون من الممكن تحديد العدد التقريبي للأشخاص المصابين في منطقة جغرافية، دون فحص كل شخص على حدة.

وقال مدير علوم الأرض والمياه في الهيئة بول برتش، إن هذا المشروع سيساعد الحكومة في تخفيف القيود المفروضة على حركة السكان في أنحاء البلاد، بتحديد المناطق التي تواجه مشاكل، مما يتيح للكثير من الأستراليين الخروج من منازلهم.

وأضاف: "أرى أنها أداة مراقبة مهمة في تخفيف القيود. مع تخفيف الحكومة للإجراءات ستكون في حاجة لمواصلة مراقبة حالات التفشي والتعامل معها"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

كما أشار إلى أن البيانات الصينية كشفت أنه من الممكن رصد الفيروس في البراز بغضون 3 أيام، وهو أسلوب أسرع في كثير من الأحيان من الرصد عبر الاختبارات التقليدية.