ووقع الحادث في مايو من العام الماضي 2019، وأدى في حينها إلى مقتل 41 شخصا كانوا على متن الطائرة، فيما نجا 37 آخرون.

لكن الفيديو نشر كجزء من التحقيق الجنائي الذي أطلقته السلطات لمعرفة ملابسات الكارثة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب السلطات الروسية، فقد أقلعت الطائرة التي يقودها الكابتن دينيس إفدوكيموف ( 42 سنة) من موسكو، في رحلة داخلية، لكن بعيد تحليقها في الأجواء تعرضت لصاعقة برق.

واتهمت السلطات قائد الطائرة بالإهمال لسوء تصرفه بعدما ضرب البرق الطائرة، إذ عاد للمطار ونفذ هبوطا اضطراريا خاطئا أدى إلى مقتل العشرات.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كايمرا المراقبة في المطار، الطائرة وهي تسير فوق أحد المدراج والنيران تشتعل في مؤخرتها، قبل أن يخرج عدد من ركابها انزلاقا عبر السلم المطاطي الاحتياطي.

وفي حال إدانته، قد يواجه الطيران عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.