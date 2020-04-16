ورجح ترامب، خلال المؤتمر اليومي الذي يعقده في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس كورونا، أن تكون بلاده قد "اجتازت ذروة" تفشي الوباء الذي حصد أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن، وهي أكبر حصيلة لبلد حول العالم.

واعتبر الرئيس الأميركي أنه "من الواضح أن استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها"، مشددا على أن "المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أننا، على الصعيد الوطني، تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة".

وأضاف "هذه التطورات المشجعة وضعتنا في موقع قوي جداً لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن هذه التوجيهات خلال مؤتمر صحفي سيعقده الخميس.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن سابقا أنه سيتخذ ترتيبات إعادة فتح الاقتصاد الأميركي "في الوقت المناسب".

وقال مسؤول أميركي كبير بقطاع الصحة، الأربعاء، إن حكام نحو 20 ولاية بها أعداد قليلة من حالات فيروس كورونا المستجد يعتقدون أنهم قد يكونوا مستعدين للبدء في إجراءات إعادة تشغيل الأعمال خلال الموعد الذي يستهدفه الرئيس دونالد ترامب في الأول من مايو.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في تقرير، الأربعاء، أن الاقتصاد الأميركي "انكمش بشكل حادّ وفجائي" في جميع مناطق الولايات المتحدة من جراء تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة تفشي جائحة كوفيد-19.

وأوضح المصرف المركزي الأميركي في تقريره الدوري بشأن الظروف الاقتصادية الراهنة، والمسمّى اصطلاحاً "بيغ بوك" أن الشركات في جميع المناطق أفادت عن "توقعات غامضة للغاية"، مشيراً إلى "توقع الغالبية أن تسوء الظروف أكثر في الأشهر المقبلة".

وأفادت تقارير حكومية أميركية أن 17 مليون عامل فقدوا وظائفهم في الأسابيع الثلاثة حتى 4 أبريل، بينما قال الفيدرالي "إن التوقعات على المدى القريب تشير الى خفض إضافي في الوظائف في الأشهر المقبلة".