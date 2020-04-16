وفي المجموع بلغ عدد وفيات فيروس كورونا في العالم منذ أول ظهور له في الصين أواخر ديسمبر، 131319 حالة من أصل مليونين و29 ألفا و917 إصابة مؤكدة، بينها 88716 في أوروبا من أصل مليون و32 ألفا، و227 إصابة في القارة التي تعد الأكثر تضررا من الفيروس.

أما في الولايات المتحدة فبلغ عدد الوفيات 26950 حالة، تليها إيطاليا مع 21645 حالة، وإسبانيا مع 18579 حالة، ثم فرنسا مع 17167 حالة.

وكانت الصين قد أعلنت في 11 يناير عن أول حالة وفاة معروفة بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وذكرت وقتها وسائل إعلام رسمية أن الرجل، الذي توفي وكان يبلغ من العمر 61 عامًا من العمر كان من العملاء الدائمين في السوق في ووهان، وقد كان يعاني من أورام في البطن وأمراض الكبد المزمنة.

وجاء تقرير وفاته قبل أحد أعياد الصين الكبرى مباشرة، حين يسافر مئات الملايين من الناس عبر البلاد.