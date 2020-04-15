وقالت الوزارة في بيان "حتى تاريخ مساء 14 أبريل، شملت اختبارات الكشف عن الفيروس 1767 بحارا من المجموعة الجوية البحرية".

وأضافت "أجريت الغالبية العظمى من هذه الاختبارات لبحارة من حاملة الطائرات. وكانت اختبارات 668 منهم إيجابية".

ومن بين هؤلاء "دخل 31 مستشفى سانت آن التابع لوزارة القوات المسلحة في تولون (جنوب) وواحد في العناية المركزة".

من ناحية أخرى، قال مدير عام هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين بلغ 17167 اليوم الأربعاء.

وكان عدد الوفيات أمس 15529 حالة.

وأضاف سالومون أن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة انخفض بواقع 273 حالة إلى 6457.

وهذا هو اليوم السابع على التوالي من الانخفاضات، مما يشير إلى أن إجراءات العزل العام، التي مددت يوم الاثنين إلى 11 مايو أيار، لها آثار إيجابية في احتواء المرض.