وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في مؤتمر صحفي في أنقرة تسجيل 4281 إصابة مؤكدة جديدة بـ"كوفيد-19"، و115 وفاة إضافية بين مساء الثلاثاء ومساء الأربعاء.

وباتت الحصيلة الإجمالية للإصابات على الأراضي التركية تناهز 70 ألفا والوفيات 1518 حالة.

وضاعفت تركيا جهودها لاحتواء الوباء، حيث أغلقت المدارس وعلّقت الرحلات الجوية وحظرت التجمّعات.

كما أمرت الحكومة الأسبوع الماضي مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدّة 48 ساعة في 31 مدينة بدءا من منتصف ليل الجمعة، في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء الفيروس.

وتفرض تركيا منذ مارس العزل المنزلي على المسنّين الذين تتخطى أعمارهم 65 عاما وعلى من يعانون أمراضا مزمنة وعلى الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 20 عاما.

وبدأت تركيا الأربعاء إطلاق سراح سجناء لتخفيف اكتظاظ السجون.