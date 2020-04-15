وأشار أندرو كومو إلى أن نظام الرعاية الصحية في الولاية "وصل إلى مرحلة من الاستقرار، تمكنه من تقديم أجهزة تنفس اصطناعي لولايات أخرى".

وكشف حاكم نيويورك خلال إفادة يومية، عن خطة للبدء في إعادة فتح الشركات، تبدأ بالشركات "الأكثر أهمية" وتلك التي يكون فيها خطر انتشار العدوى عند الحد الأدنى، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول حالة وفاة نهاية فبراير الماضي، الدولة الأكثر تضررا من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

ووصل عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" في أميركا إلى 26059 حالة، من أصل 609516 إصابة، فيما أعلنت السلطات عن شفاء 44364 مريضا على الأقل، بحسب وكالة فرانس برس.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت مساء الثلاثاء، وفاة أكثر من 2200 شخص بالفيروس، خلال الـ24 ساعة السابقة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.