وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه تم تسجيل 94 وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 4777 وفاة.

كما تأكدت إصابة 1512 شخصا آخرين بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 76389 اصابة، بينها 49933 عولجت في المستشفيات وخرجت بعد تعافيها.

وتكافح حكومة الرئيس حسن روحاني لاحتواء الوباء الذي ظهر في البلاد قبل شهرين.

وأغلقت الحكومة المدارس والجامعات وأجلت فعاليات كبرى وفرضت عدداً من القيود الأخرى، إلا أنها لم تفرض إغلاقا شاملا.

والسبت سمح للشركات والمحال الصغيرة خارج طهران بإعادة فتح ابوابها، ومن المقرر أن يشمل هذا القرار العاصمة الأسبوع المقبل.

وواجهت هذه الخطوة انتقادات من خبراء الصحة وبعض السلطات.

إلا أن روحاني وعددا من كبار المسؤولين قالوا إنه يجب معاودة النشاط الاقتصادي وسط انخفاض عائدات النفط والضرائب إضافة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وقال روحاني في اجتماع للحكومة الأربعاء "علينا أن نقاتل المرض والبطالة في الوقت نفسه".



