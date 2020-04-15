وبحسب ما أفادت وسائل إعلام في الصين، الأربعاء، فقد استأنفت نحو 90 في المئة من متاجر سوق "بيشازو" عملها، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات في يناير الماضي لاحتواء الفيروس.

ونشرت مقاطع فيديو تظهر بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوقين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتبلغ مساحة "بيشازو" الذي يعرف بـ"السوق الرطب" نحو 116 هتكارا، أي ما يعادل 65 ملعب كرة قدم، وفيها أكثر من 3600 متجر صغير.

لكن الأمور لم تعد إلى سابق عهدها تماما، إذ يعرض البائعون 30 طنا، مقابل 120 طنا من الحيوانات في مرحلة ما قبل كورونا.

ومنعت السلطات تداول الحيوانات البرية الحية أو الماشية لكبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل التقارير التي ربطت انتشار كورونا بالخفافيش التي كانت تباع في المدينة.

ويتم قياس حرارة المتسوقين والبائعة على حد سواء قبل دخولهم إلى السوق، كما ينبغي من الراغبين في الذهاب إلى السوق استخدام تطبيق صحي لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس قبل السماح لهم بالدخول.

ويقع "بيشازو" على بعد كيلومترات معدودة من سوق "هوانان"، الذي يعتبر البؤرة التي بدأ فيها تفشي الفيروس أواخر 2019، علما أن هذا السوق لا يزال مغلقا حتى الآن.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي انتقد فيه رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، دعم منظمة الصحة العالمية لإعادة فتح الأسواق الرطبة في ووهان.