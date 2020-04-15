وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن قرار وزارة الخزانة سيؤخر تسليم تلك الشيكات لعدة أيام، في ظروف صعبة يعيشها قطاع كبير من الأميركيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالإدارة لم تسمهم، إن الشيكات التي سيتم إرسالها بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد، ستحمل إسم دونالد ترامب.

وتأتي هذه المبالغ في إطار حزمة تبلغ 2.3 تريليون دولار أقرت الشهر الماضي، للتخفيف من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد على السكان.

ولمحت الصحيفة إلى أن ترامب يسعى لاستغلال الأزمة سياسيا، للترويج لنفسه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الجاري.

ويسعى الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل.