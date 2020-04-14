وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في مؤتمر صحفي في أنقرة، وفاة 107 مصابين بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتسجيل 4062 إصابة جديدة.

وترفع الوفيات المعلنة الثلاثاء الحصيلة الإجمالية إلى 1403 وفيات بكوفيد-19 على الأراضي التركية، من أصل 65111 إصابة.

لكن قوجة أكد، على الرغم من أن الحصيلة اليومية هي الأعلى في تركيا، "تباطؤ الإصابات الجديدة" في البلاد التي تضم 83 مليون نسمة.

وقال قوجة: "نجحنا في كبح سرعة تفشي المرض"، مضيفا "تشير المعطيات إلى أن تركيا ستتجاوز هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة".

وضاعفت تركيا جهودها لاحتواء الوباء. وبعدما أغلقت المدارس وعلّقت الرحلات الجوية وحظرت التجمّعات، أمرت الحكومة الأسبوع الماضي مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدّة 48 ساعة في 31 مدينة بدءا من منتصف ليل الجمعة، في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.