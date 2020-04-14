ويأتي ذلك مع تسجيل 98 وفاة خلال 24 ساعة ترفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4683، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.

وقال جهانبور خلال مؤتمر صحفي: "بعد شهر من الانتظار، هذا اليوم الأول الذي تكون فيه حصيلة الوفيات عدد من رقمين".

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "بلومبرغ" الأميركية، أن سلطات إيران دخلت في "مقامرة"، مؤخرا، بعدما قررت أن تسمح للناس بأن يعودوا تدريجيا إلى العمل، رغم استمرار خطر فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف في البلاد.

وبحسب المصدر، فإن إيران ستكون بمثابة "اختبار" للدول التي تحاول أن توازن بين إنعاش الاقتصاد من جهة، والحرص على الصحة العامة من جهة أخرى.

وأقدمت إيران على هذه الخطوة رغم أن وضعها مختلف عن مدينة ووهان، في إقليم هوبي، وسط الصين؛ حيث جرى رفع القيود بعد شهرين ونصف من الحجر، وعدم تسجيل أي حالة وفاة وفاة من جراء (كوفيد 19) في كافة أرجاء الصين.

لكن إيران التي لم تحقق بعد نجاحا ضد فيروس كورونا، تريد رفع القيود فيما يعاني الاقتصاد أصلا من تبعات العقوبات الأميركية التي أعقبت انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، في مايو 2018.