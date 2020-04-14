وخلال الفترة الممتدة ما بين الخامسة من مساء يوم الثلاثاء، حتى السادسة من صباح الخميس، لن يستطيع أي شخص الخروج للتزود بالمواد الغذائية والأدوية والمنتجات الضرورية خارج بلدة سكنه.

كما لا يمكن للأشخاص الحصول على الخدمات الضرورية خارج بلدتهم، إلا في حال لم تتوفر مثل هذه الخدمات داخل البلدة.

ولن يُسمح أيضا بالخروج من المسكن إلى الحيز العام، إلا لفترة وجيزة ولمسافة لا تتجاوز 100 متر.

وخلال الفترة الممتدة ما بين السابعة من مساء الأربعاء، حتى الثانية من فجر الخميس، لن يُسمح بفتح أماكن لبيع المواد الغذائية في إسرائيل، ما عدا محلات "السوبرماركت"، أما خدمات توصيل المواد الغذائية إلى المنازل فستظل متاحة.

وأشار بيان للحكومة الإسرائيلية، إلى أن هذه القيود لن تسري على بلدات "يكون معظم سكانها من غير اليهود".

كما يتم إيقاف حركة المواصلات العامة بين يومي الاثنين (الثامنة مساء)، حتى الخميس (الخامسة فجرا)، لمنع انتشار كورونا.

وتشمل أنظمة الطوارئ كذلك، تطبيق مزيد من القيود على الخروج للحيز العام خلال سابع أيام عيد الفصح اليهودي واحتفالات عيد "الميمونا"، بالإضافة إلى تمديد سريان أنظمة الطوارئ الخاصة بموضوع تقييد عدد العمال في أماكن العمل، وتوسيع اتفاقية الخروج للإجازة التي تنطبق على القطاع العام.