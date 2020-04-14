وأعلن البرلمان على تويتر أنّ "المشروع صار قانوناً بعد إقراره"، وانتقدت منظمات غير حكومية النصّ الذي يستثني المسجونين بتهم "إرهاب" ومن بينهم صحفيون ومعارضون سياسيون.

وقال نائب رئيس البرلمان التركي إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه، أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279صوتا مقابل 51.

والاثنين، قال أردوغان، إن بلاده ستفرض إجراءات عزل عام جديدة في عطلة نهاية الأسبوع في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا، بعدما تم إغلاق 31 إقليما لمدة 48 ساعة، انتهت عند منتصف الليل.

وشمل حظر التجول المدن الرئيسية في تركيا بما فيها إسطنبول، التي يقطنها 16 مليون شخص.

وهرع الناس إلى المتاجر لشراء لوازمهم يوم الجمعة عندما أعلنت السلطات عن الحظر.

وقال الرئيس التركي إن السلطات ستفرض حظرا مماثلا نهاية الأسبوع وربما تجدده مضيفا أنها ستتخذ إجراءات لضمان عدم تكرار الزحام على المتاجر.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تجاوز 61 ألفا اليوم الاثنين، بينما بلغ عدد الوفيات 1296.