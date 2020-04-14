وفي ألاباما، تجمع الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى من الأعاصير القمعية في ملاجئ عامة، مرتدين أقنعة واقية تغطي وجوههم للحماية من فيروس كورونا.

وهدمت عاصفة منزل في ميسيسيبي باستثناء غرفة خرسانية حيث نجا زوجان وأطفالهما دون أن يصابوا بأذى ، لكن 11 شخصا آخرين ماتوا في الولاية.

وقال حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر إن 9 لقوا حتفهم في الولاية، وقتل 8 في جورجيا. ومات آخرون تحت الأشجار المتساقطة أو داخل المباني المنهارة في أركنسو وكارولينا الشمالية.

وبحسب ما نقلت "أسوشيتد برس" عن موقع "باور آوتيج"، فإن حوالي 750 ألف شخص كانوا دون كهرباء في وقت مبكر من اليوم على امتداد 10 ولايات من تكساس إلى جورجيا حتى ولاية فرجينيا الغربية، بسبب العواصف التي هبت خلال الليل، مما تسبب في فيضانات وانهيارات طينية في المناطق الجبلية.

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مئات التقارير بشأن سقوط أشجار في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العديد من الثقوب في الأسقف، وسقوط خطوط الكهرباء. وأوصى خبراء الأرصاد الجوية ولايات وسط المحيط الأطلسي بالاستعداد للأعاصير والرياح والبرد اليوم.

وفي السياق، قال فيل هايمان، رئيس هيئة الإطفاء في تشاتانوغا صباح اليوم، إن 150 منزلا ومبنى تجاريا في الأقل تضررت في تشاتانوغا بولاية تينيسي، ولكن ما يزيد عن اثني عشر شخصا عولجوا، ولا يبدو أن أيا من إصاباتهم تهدد حياتهم.

وأضاف قائلا "إنه ضرر واسع النطاق وحدث بسرعة كبيرة... أنصح الناس بالبقاء في منازلهم في هذه المرحلة. فيما يتعلق بالسلامة، ما زال لدينا خطوط طاقة نشطة معطلة".

وأعلن حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز حال الطوارئ ليل الأحد بعد أن قال إن عدة أعاصير ضربت الولاية.