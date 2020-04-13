وقال فلاديمير بوتن، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين بثه التلفزيون الرسمي، إن الوباء يتفاقم في البلاد، مضيفا أن الموقف يتغير باستمرار، وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المعركة لوقف انتشار الفيروس، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت السلطات في موسكو حذرت الجمعة من أن قدرات أجهزة الصحة في العاصمة تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع حالات الإصابات بكورونا.

وفي بيان صادر عن مركز عمليات مكافحة كوفيد-19 في موسكو، قالت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا: "ارتفع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد. حاليا بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى".

من جهته، اعتبر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في حوار مع وكالة ريا نوفوستي أن روسيا لم تبلغ بعد ذروة الوباء، وقال "لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها".

وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين عن تسجيل 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع يومي قياسي قفز بإجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 18328 حالة.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي حالات الوفاة من المصابين بمرض كوفيد-19، بلغ 148 شخصا بعد أن سجلت 18 حالة وفاة الليلة الماضية.