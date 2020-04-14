وستقدم الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم في ألمانيا توصيات لميركل ورؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية، يمكن أن يكون لها ثقل كبير في بحث إمكانية تخفيف القيود على الحركة والتباعد الاجتماعي المفروضة منذ منتصف مارس تقريبا.

وستبحث ميركل هذه التوصيات مع مجلس وزرائها، الثلاثاء. وتعقد مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع حكام الولايات يوم الأربعاء لمناقشة المسار المحتمل للخروج من إجراءات العزل العام وكيفية إدارة الركود المتوقع.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد ألمانيا، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير، بنسبة 9.8 بالمئة في الربع الثاني من العام وهو أكبر معدل منذ بدء تسجيل هذه المعدلات في 1970، وأكثر من مثلي الانكماش الذي شهدته البلاد إبان الأزمة المالية العالمية في 2009.

وكانت قد أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الاثنين، تسجيل 2537 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الإصابات 123016 حالة.

وكان هذا أقل من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم الأحد، وبلغت 2821 حالة، ومثل ثالث تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام في عموم ألمانيا، التي قاومت الجائحة بشكل أفضل من دول أوروبية أخرى مجاورة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

كما سجلت ألمانيا 126 وفاة بمرض كوفيد 19، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 2799 حالة.