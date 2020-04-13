ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن بيان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" أن العملية بدأت عندما أعلن اتحاد خاص بعمال الصحة في 26 مارس الماضي، أنه حدد موزعا خارج البلاد يرغب في بيع 39 مليون كمامة.

وأضاف البيان أن رجل أعمال من مدينة بيتسبرغ كان يفترض أن يساعد اتحاد عمال الصحة في التواصل مع وسيط وموزع من خارج البلاد لإتمام الصفقة.

إلا أن معلومات وردت لمكتب التحقيقات الفيدرالي جعلته يتعقب الصفقة، حتى اكتشف أن الأطراف المشاركة فيها فشلت في إعطاء معلومات دقيقة بشأن مكان الشحنة، مما جعله يضع فرضية عملية الاحتيال، التي ثبتت لاحقا.

وذكر أن الكثير من المعلومات المتضاربة رصدها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مخزن وكمية الكمامات، ثم تبين لاحقا أنها كانت خدعة كبيرة للاحتيال.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن المحامي الأميركي، سكوت برادي: "نعتقد أننا عطلنا الاحتيال. نحن نشهد الاحتيال في كل شكل".

وأضاف "لن يتم التحقيق مع الاتحاد العمالي ولا رجل الأعمال في بيتسبرغ كونهم تم خداعهم. كما أنه لم يتم تبادل أي أموال كجزء من الصفقة".

من جانبه، قال المتحدث باسم اتحاد الممرضين المسجلين في جنوب كاليفورنيا، ستيف تروسمان: "على حد علمنا. كان لديه أقنعة شرعية".

وأضاف أن "الأشخاص الذين كانوا سيقومون بشراء تلك الأقنعة كانوا سيقومون بفحصها بالكامل والتحقق منها قبل دفع مقابل الصفقة".

وتابع: "مسؤولي النقابات كانوا يحاولون إنقاذ حياة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى وفخورون بقيامهم بهذه المحاولة".