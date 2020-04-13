وتوفي إلياهو باكشي- دورون، الذي عمل كأكبر حاخام للسفارديم أو اليهود المتحدرين من أصول شرق أوسطية أو شمال أفريقيا في ساعة متأخرة بسبب مشكلات ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفى بالقدس عن 79 عاما.

وقال نتانياهو: "من المؤسف أن الحاخام باكشي - دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه".

وأعلنت إسرائيل 11145 حالة إصابة و103 حالات وفاة حتى الأحد.