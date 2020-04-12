وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينهم أجنبي.

وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الأحد، بلغ 2065 حالة، بينها 447 حالة تماثلت للشفاء وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وشدد مجاهد على أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".