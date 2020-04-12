ولم يسبق أن تراجع عدد الوفيات منذ 19 مارس (427 وفاة) عن 500. وتقل الحصيلة اليومية التي قدمها الدفاع المدني بحوالي الثلث عن حصيلة السبت (619). وإيطاليا أحد أكثر البلدان تضررا بالوباء، حيث سجلت نحو 20 ألف وفاة وفق الاحصاءات الرسمية.

وكانت إيطاليا مددت إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو، رغم أنه سيتم السماح لمتاجر قليلة بإعادة فنح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل.

وفي مؤتمر صحفي، قال جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا: "هذا قرار صعب لكنه ضروري، وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة".

وتم فرض القيود الصارمة على التنقل وفرض الإغلاق على معظم المتاجر والشركات في مختلف أنحاء إيطاليا في التاسع من مارس، وكان مقررا أن ينتهي ذلك الاثنين.

وأشار كونتي إلى ما سيستثني من تمديد الإغلاق، وهي دور بيع الكتب، ودور بيع الأدوات الكتابية، والمتاجر التي تبيع ملابس الأطفال، وإنها يمكن أن تعيد فتح أبوابها يوم 14 أبريل.