ولا يشمل الإحصاء الذي قدمته الخدمة الصحية الوطنية الوفيات في أسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. ومن المقرر إصدار إحصاء مجمع لجميع مناطق المملكة المتحدة في وقت لاحق.

وأعلنت المستشفيات في بريطانيا السبت 657 وفاة إضافة إلى 9875 حالة وفاة سابقة بمرض كوفيد-19.

وفي حين يبدو أن عدد الحالات الجديدة والعلاج في المستشفيات قد استقر، فإن الوفيات لا تزال في ارتفاع.

وشهدت حصيلة وفيات كورونا في إيطاليا وإسبانيا منحنى هبوطيا، وتسود مخاوف متزايدة من أن المملكة المتحدة ستنتهي إلى كونها البلد الذي يضم أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس في أوروبا.