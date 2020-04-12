وأشار البيان الصادر عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن جونسون لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فوري.

وأضاف المتحدث أن جونسون "يوجه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".

وكان جونسون قد أشاد بما قام به الأطباء في مستشفى سانت توماس، وعبّر عن "عجزه" على شكرهم للرعاية التي أولوه إياها، قائلا إنه مدين لهم بحياته.

وقال جونسون بعد الرعاية "النموذجية" التي تلقاها من الأطباء والممرضات خلال فترة علاجه من فيروس كورونا "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية"، مضيفا "أنا مدين لهم بحياتي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قضى، السبت، ليلته السابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 9900 بريطاني وأصاب نحو 80 ألفا آخرين.

وظلّ جونسون تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، ثم نقل إلى جناح المستشفى العادي بعد تعافيه وتجاوزه مرحلة صعبة من المرض.