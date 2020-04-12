وتضرع البابا، في رسالته بمناسبة عيد الفصح، من أجل أن "يتحلى الذين يتحملون مسؤولية في النزاعات، بالشجاعة لتأييد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أنحاء العالم".

كما دعا إلى "خفض" أو "إلغاء" ديون الدول الفقيرة، وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول، موجها نداء من أجل تضامن أوروبا في وجه تفشي فيروس كورونا.

وتمنى البابا، في رسالته التي تلاها في كاتدرائية القديس بطرس، الخالية من المصلين في ظل الحجر المنزلي، "تخفيف العقوبات الدولية التي تمنع البلدان الخاضعة لها من توفير الدعم المناسب لمواطنيها".

ودعا إلى التضامن الدولي "من خلال خفض إن لم يكن إلغاء الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر فقرا".