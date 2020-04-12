واستنادا إلى مصادر رسمية، أكدت وكالة "فرانس برس" أن أوروبا أصبحت أكثر قارات العالم تضرراً من وباء كوفيد-19 بإجمالي 75 ألفا و11 وفاةً من بين 909 آلاف و673 إصابة،

أما في طليعة أكثر الدول تأُثراً، تأتي إيطاليا مع 19468 وفاة في المركز الأول، ثم إسبانيا ثانيا مع تسجيل 16972 وفاة، أما فرنسا فأحصت حتى الآن 13832 وفاة، والمملكة المتحدة سجلت 9875 وفاة حتى التاسعة بتوقيت غرينتش جراء الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي أودى بحياة 109 آلاف و133 شخصاً على الأقل في العالم.