ومع الإصابات الجديدة، يصل إجمالي الحالات المؤكدة في روسيا إلى 15770.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 24 إلى 130 وفاة.

وكانت سلطات العاصمة الروسية قد حذرت الجمعة من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع حالات الإصابات بكورونا.

وفي بيان صادر عن مركز عمليات مكافحة كوفيد-19 في موسكو، قالت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا : "ارتفع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد. حاليا، بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى".

من جهته، اعتبر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في حوار مع وكالة ريا نوفوستي أن روسيا لم تبلغ بعد ذروة الوباء، وقال "لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها".

وفرضت العاصمة الروسية التي يقطنها 12 مليون ساكن حجرا على السكان يمتد حتى 30 أبريل لمحاولة احتواء فيروس كورونا المستجد، فيما اتخذت أغلب المناطق الروسية الإجراء ذاته.