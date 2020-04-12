وقال الخبير الاستراتيجي السابق للحزب، ستيف شميدت، في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية بثت في وقت متأخر الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب "أظهر خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة أنه غير قادر على التعامل مع الأزمة الحالية".

وأوضح شميدت "أعتقد أن ما رأيناه اليوم (الجمعة) هو هذا المزيج القاتل لصفات ترامب"، بحسب ما ذكر موقع "ذي إنكويزتر".

وأضاف إن ترامب "غير قادر على نقل المعلومات بدقة، وهو يثير الارتباك، ولم يكن حاسما كزعيم، كما أنه متأخر في قراراته ولا يتسم بالكفاءة. لقد أصبح جهله قاتلا".

وحول التكهنات بأن ترامب يتطلع إلى فتح الاقتصاد الأميركي في أقرب وقت ممكن، قال شميدت إن رد الحكومة الفيدرالية "كان غير كاف"، مضيفا "أعتقد أن ترامب أجرى الحسابات بأن أحد لن يقف في وجهه بشأن إعادة فتح الاقتصاد".

وجادل الناشط السابق في الحزب الجمهوري بأن ملايين الأميركيين لن يكونوا قادرين على الحصول على الضروريات الأساسية، مشيرا إلى الطوابير الطويلة في جميع أنحاء البلاد للحصول على الطعام.

وتابع شميدت قائلا: "الواقع حاليا هو، بينما تتزايد الوفيات، ثمة كارثة اقتصادية، حيث ترى أن الملايين من الأميركيين لن يكون لديهم أموال".

ويتفق الخبراء مع توقعات شميت، إذ وفقا لوكالة "بلومبيرغ"، يزعم كبار الاقتصاديين في البلاد أن الركود القادم قد يتحول حتى إلى كساد، فبحسب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سانت لويس، جيمس بولارد فإن معدل البطالة يمكن أن يصل إلى 30 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، كما توقع انخفاضا غير مسبوق بنسبة 50 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى مدى أسابيع، بدا ترامب حريصا على إعادة فتح الاقتصاد، لكن وباء "كوفيد-19" أجبر الحكومة الفيدرالية على إبقاء جزء كبير من البلاد مغلقا.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، السبت، تعهد ترامب بإعادة بناء الاقتصاد، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يقلع مثل "مركبة صاروخية" بمجرد أن يتمكن جميع الأميركيين من العمل مرة أخرى.