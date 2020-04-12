وحضر القداس الذي كان يشهده في العادة نحو عشرة آلاف شخص نحو 24 شخصا فقط بينهم خدام مذبح قليلون وجوقة أصغر من المعتاد.

وقال البابا في صلاته: "لا تخافوا، لا تستسلموا للخوف. هذه هي رسالة الأمل. إنها موجهة إلينا اليوم. هذه هي الكلمات التي يكررها الرب لنا في هذه الليلة".

وأدان البابا مجددا تجارة السلاح وحث الأثرياء على مساعدة الفقراء.