وذكرت البحرية الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم فحص 92 بالمئة من أفراد طاقم الحاملة، حيث جاءت نتائج 550 منهم إيجابية و3673 سلبية، وأضافت أن 3696 نقلوا إلى الشاطئ.

وسجلت البحرية، الجمعة، 447 حالة إيجابية مقابل 416 الخميس.

وأدى تفشي الفيروس على متن الحاملة التي تعمل بالطاقة النووية إلى استقالة توماس مودلي من منصب القائم بأعمال وزير البحرية، الثلاثاء، في أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة في القضاء على تفشي الفيروس على الحاملة.

وجرى يوم الخميس نقل بحار من الحاملة إلى وحدة العناية المركزة في غوام بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.