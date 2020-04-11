وزاد عدد المصابين بالفيروس 1837 شخصا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 70029 حالة إصابة.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي إن 3987 من المصابين في حالة حرجة.

وتعد إيران البلد الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط.

وأجرت السلطات الصحية في البلاد 251947 فحصا ضمن جهودها لتحديد الإصابات بـ"كوفيد-19"، وفق المتحدث.

ومن بين الأشخاص الذين أدخلوا المستشفيات، تعافى 41947 شخصا وخرجوا من المستشفى.

وأعلنت الجمهورية الإيرانية عن أولى الإصابات في 19 فبراير، فيما تشتبه بعض المصادر في الخارج بأن أرقام السلطات الإيرانية غير صحيحة.

وبهدف احتواء تفشي الفيروس، أغلقت السلطات المدارس والجامعات فضلا عن دور السينما والملاعب الرياضية والمواقع الدينية.

كما لا يزال حظر التنقل بين المدن مطبقا.