ومن المقرر استئناف العمل فيما يسمى بالشركات منخفضة المخاطر في إيران اعتبارا من السبت، باستثناء العاصمة طهران من 18 أبريل.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن روحاني قوله: "تخفيف القيود لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية. يجب أن يحترم الناس بجدية التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى".

وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

والسبت قالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 4357 شخصا، بعد تسجيل 125 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وزاد عدد المصابين بالفيروس 1837 شخصا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 70029 حالة إصابة.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي، إن 3987 من المصابين في حالة حرجة.