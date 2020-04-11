ووجه ترامب، في مذكرة للعديد من الوزراء، بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا من بينها قيام العسكريين الأميركيين في البلاد بتقديم خدمات العلاج عن بعد، والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية وإمدادات في مجال النقل.

وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا، وهو ما يزيد عن أي دولة أخرى، فيما تقترب الولايات المتحدة من تسجيل نفس الرقم بعد زيادة وفياتها عن 18500، الجمعة.