وتخطت هذه الحصيلة العدد الذي سجلته إيطاليا في 28 مارس، وهو أكثر الأيام في عدد الوفيات في البلد الذي يعد الأشد تضررا من فيروس كورونا.

وحث هانكوك البريطانيين على التزام منازلهم خلال عطلة عيد القيامة، حيث من المتوقع أن يسود البلاد طقس حار.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت "سيكون عيد القيامة هذا العام اختبارا آخر على عزم الأمة".

وأكد هانكوك أن صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون تتحسن بعدما غادر أمس الخميس وحدة العناية الفائقة حيث قضى ثلاثة أيام.

وقال متحدث باسم الحكومة في وقت سابق إن جونسون، الذي يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19، يستطيع الآن المشي لمسافات قصيرة.