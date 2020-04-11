وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "يتعين علي أن أتخذ قرارا، وآمل فقط من الله أن يكون القرار الصائب. لكني أقول دون أي شك، إنه سيكون أصعب قرار يتوجب علي اتخاذه".

وترامب الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في نوفمبر يحرص على إعادة فتح الاقتصاد الأميركي بعد أسابيع من تطبيق إجراءات حازمة أغلقت الأعمال، وجمّدت النقل في جميع أنحاء البلاد لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ويُواجه الرئيس الأميركي أيضا تحذيرات من أن إعادة فتح مبكرة للاقتصاد قد تعرّض حياة الناس للخطر. وأكد ترامب "يتعين علي اتخاذ أكبر قرار في حياتي".

وفي وقت سابق الجمعة، قال ترامب إن "المنحنى المنخفض" في إصابات فيروس كورونا المستجد "بدأ" في الولايات المتحدة، معربا عن اعتقاده بأن أقل من 100 ألف شخص سيفقدون حياتهم بالفيروس في بلاده.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، كشف الرئيس الأميركي أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في أنحاء البلاد بدأ يستقر، مع استقرار الأوضاع في نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيغان.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقترب من الوصول إلى النقطة التي يمكن للناس فيها الإقدام على إجراء جراحات مختارة، داعيا الأميركيين (الراغبين أو المضطرين للخضوع لجراحات) إلى مشاورة أطبائهم.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 17 ألف شخص، الجمعة، من بينهم 7844 حالة سُجلت في ولاية نيويورك وحدها، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون من تخفيف إجراءات الإغلاق "مبكرا".