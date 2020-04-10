وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال ترامب إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في أنحاء البلاد بدأ يستقر، مع استقرار الأوضاع في نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيغان.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقترب من الوصول إلى النقطة، التي يمكن للناس فيها الإقدام على إجراء جراحات مختارة، داعيا الأميركيين (الراغبين أو المضطرين للخضوع لجراحات) إلى مشاورة أطبائهم.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 17 ألف شخص، الجمعة، من بينهم 7844 حالة سُجلت في ولاية نيويورك وحدها، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون من تخفيف إجراءات الإغلاق "مبكرا".

وذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن نيويورك سجلت 777 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، قال الرئيس الأميركي إنه أمر وزير الزراعة بـ"التأكد من أن إمدادات الغذاء في البلاد آمنة ووفيرة"، لافتا إلى أن أميركا "ستساعد مزارعيها".

كما تطرق ترامب إلى مجال الطاقة، قائلا إن الولايات المتحدة "لا تريد لأي شيء أن يضر بالوظائف في ذلك القطاع".

وأشار أيضا في حديثه إلى الاتفاق الذي توصل إليه مع الرئيس المكسيكي، مؤكدا أنه سيتم خفض إنتاج النفط.

وكان رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قد قال في وقت سابق، الجمعة، إنه اتفق مع نظيره الأميركي على أن تعوض الولايات المتحدة ما لا يمكن للمكسيك إضافته للخفض المقترح خلال مباحثات أوبك.