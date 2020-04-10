كما انخفضت قليلا أعداد الحالات الجديدة، التي بلغت 3951 حالة من 4204 في اليوم السابق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت هيئة الحماية المدنية، إن أعداد الوفيات منذ تفشي وباء "كوفيد-19" في 21 فبراير بـإيطاليا، ارتفعت إلى 18849 شخصا، وهو المعدل الأعلى في العالم.

وقفزت أعداد الحالات المؤكدة رسميا بفيروس كورونا إلى 147577 شخصا، بما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

ودخل غرفة العناية الفائقة 3497 شخصا، الجمعة، مقابل 3605 يوم الخميس، بما يمثل انخفاضا لليوم السابع على التوالي.

ومن بين المصابين بالعدوى، أعلن عن إجمالي عدد المتعافين البالغ 30455 شخصا، مقابل 28470 في اليوم السابق.