وأضافت في بيان أنه تم إجلاء ثلاثة من البحارة جوا كإجراء وقائي إلى مستشفى عسكري في تولون بجنوب فرنسا وهي الميناء الأساسي لحاملة الطائرات.

ووفقا لأحدث الإحصاءات التي نشرتها وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، السبت الماضي، تم رصد حوالي 600 حالة إصابة بالفيروس في صفوف العاملين في الجيش (مدنيون وعسكريون) دون وفيات.

وعبر عملية "صمود" التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يشارك الجيش في نقل المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفيات المناطق التي لم يصلها الوباء.

تجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات شارل ديغول تضم فريقا طبيا من حوالي 20 شخصا.

وحاملة الطائرات شارل ديغول بدأت العمل عام 2001 لتحيل حاملة الطائرات كليمنصو إلى التقاعد وتعد شارل ديغول أولى سفن الدفع النووي في أوروبا الغربية.