وقال المتحدث باسم رئيس رئيس الحكومة : "نُقل رئيس الوزراء هذا المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه (بالمستشفى) حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه".

وكان جونسون قد أدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى سان طوماس، في لندن، ليلة الاثنين، إثر تدهور حالته من جراء إصابته بمرض كوفيد 19.

وأوضح المتحدث المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن جونسون يستجيب للعلاج، وأن معنوياته مرتفعة".