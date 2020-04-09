وكانت إيطاليا أول دولة في العالم تطلق هذه المبادرة غير المسبوقة، خلال وباء كورونا، بإشراف فيورينزو تاغليبوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيك نيوغيت".

وتعد المجموعة واحدة من أبرز 30 شركة ومجموعة اتصالات استراتيجية في العالم.

وقال فيورينزو: "مشاهدة وسائل الإعلام العالمية تعطي انطباعًا بأن إيطاليا تدمرت، ولكن للأسف إن وسائل الإعلام تنشر الكثير من الشائعات والأخبار المزيفة عن إيطاليا".

وأَضاف: "لا يجب أن ننتظر حتى ينتهي الوباء حتى نعيش مجددا، ولهذا السبب أطلقنا هذه المبادرة حيث يجب أن نستمر ونروي قصص التضحيات وقصص الشركات التي تكافح ضد كورونا والتي تعيد ابتكار نفسها".

ودعا الدول العربية وحكوماتها إلى إيلاء اهتمام وثيق لأهمية التركيز على القصص الإيجابية، قائلا إن "الشائعات تقاتل مع كورونا وتضعف الناس".

وقال فيورينزو إن "هناك مئات القصص التي تحكي عن كفاح الشعب الإيطالي ضد كورونا، من الأفراد إلى الشركات والحكومة".

وتابع: "على سبيل المثال، تركز الآن الشركة الإيطالية والدولية الشهيرة بولغاري، المعروفة في مجال المجوهرات والعطورات، على إنتاج مئات الآلاف من عبوات معقم اليدين لتوزيعها على المراكز الطبية بعد التبرع بـ100 ألف يورو لشراء جهاز طبي".

وأوضح: "نشرنا العديد من القصص الحقيقية عن الإيطاليين الذين يعملون معًا للعيش وإنقاذ بلادنا الجميلة، التي تربطها علاقات خاصة مع الدول العربية التي آمل تتعرف على تجربتنا الحالية وتتعلم منها".

ودعا الدول العربية إلى أن تروي قصصها وأخبارها حول مواجهة هذا الوباء بنفسها، وألا تنتظر جهة أخرى لتروي وتنشر أخبارا غير صحيحة عنها.