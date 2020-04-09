وقال وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت إنه تم تسجيل 96 حالة إصابة جديدة، في المرة الأولى التي تقل فيها الإصابات عن 100 حالة جديدة منذ 17 مارس.

وكانت ذروة الإصابات بـفيروس كورونا الجديد في أستراليا في 28 مارس، عندما تم تسجيل 457 حالة جديدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا منذ تفشي وباء "كوفيد-19"، إلى ما مجموعه 6010 إصابة، و51 حالة وفاة.

وكان كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا بريندان ميرفي، قد قال في وقت سابق، إن إجراءات العزل الصحي العام التي تم تطبيقها في البلاد أعطت متسعا من الوقت لمكافحة الفيروس.

وأضاف أنه يتعين عليها الآن تحديد مسارها المقبل بعدما حذر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون من ضرر اقتصادي لا يمكن إصلاحه.

وشهدت أستراليا انخفاضا حادا في معدل الإصابات الجديدة بكورونا في الأيام الماضية بعد تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي صارمة، على الرغم من قلق السلطات بسبب زيادة حالات الإصابة مجهولة المصدر.

لكن الضرر الاقتصادي كبير حيث حذر محافظ البنك المركزي الثلاثاء من "انكماش اقتصادي كبير للغاية" متوقع في الربع المنتهي في يونيو إضافة إلى زيادة في معدل البطالة، وفقا لرويترز.

وسعيا للحد من التأثير على الاقتصاد على البلاد بسبب وباء كوفيد-19، أقر نواب البرلمان، مساء الأربعاء، خطة لدعم الأجور بقيمة 81 مليار دولار.