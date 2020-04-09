ويأتي تخفيف قيود السفر للخارج، بعد تراجع الإصابات الجديدة بشكل كبير في جميع أنحاء الصين، حيث كانت ووهان هي المدينة التي تحملت وطأة تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، مع تحرك السلطات لإغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة في 23 يناير لاحتواء انتشار الفيروس القاتل.

وفي صباح يوم 8 أبريل، استأنف المطار فى ووهان، مطار "ووهان تيانخه الدولي"، رحلات الركاب المحلية، وأقلعت الرحلة الأولى MU2527 متجهة إلى سانيا في مقاطعة هاينان بجنوب الصين، بينما استقبل المطار الرحلة رقم MF8095، القادمة من مدينة هانغتشو شرقي البلاد، حيث حظيت أول طائرة تهبط في المطار على "تحية من الماء"، وهو تقليد يستخدم لأغراض احتفالية.

وكانت بداية نهاية الإغلاق، عندما غادر أول قطار محطة قطارات هانكو في ووهان إلى جينغتشو داخل مقاطعة هوبي، وتبعه آخر إلى ناننينغ بمنطقة قوانغشي جنوبي الصين.

ووفقا للسلطات الصينية، فقد شهد مطار تيانخه، في اليوم الأول لاستئناف عمله، ما مجموعه أكثر من 200 رحلة طيران داخلية وخارجية.

وبالطبع، لا تزال هناك إجراءات صارمة مطبقة في المطار، إذ يحتاج المسافرون جوا، قبل الصعود لمتن الطائرة، إلى تقديم رمز صحي عبر تطبيق الهاتف المحمول يكشف سلامة الراكب من المرض، بالإضافة إلى فحص درجة حرارة الجسم.