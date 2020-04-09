وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصاباً بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 14.695 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة، أصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إذ إنّها تخطّت إسبانيا (14.555 وفاة) لكنّها لا تزال خلف إيطاليا التي سجّلت لغاية اليوم 17.669 وفاة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لكورونا دون تأخير، مشيرا إلى أن صحة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بمرض كوفيد-19، تتحسن فيما يبدو.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأميركية: "نسير في المسار الصحيح لكن قد نشهد أياما عصيبة قبل تخطي هذه الأزمة".