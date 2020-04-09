وأعلن قوجة أيضا عن 84 وفاة أخرى خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد وفيات البلاد بسبب الفيروس إلى 812 وفاة.

وأضاف الوزير أن هناك 1492 مريضا بكوفيد-19 حاليا في الرعاية المركزة، منهم 995 على أجهزة التنفس الصناعي، فيما تعافى 1846 مريضا على الأقل، وفقا للإحصائيات التي نشرها قوجة في حسابه على تويتر.

وتأتي الإحصائيات المعلنة، الأربعاء، فيما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من "الزيادة الكبيرة في تفشي الفيروس" في تركيا خلال الأسبوع الماضي.

مراقبة الحجر الصحي

وفي السياق، ذكرت السلطات التركية أنها ستراقب الهواتف المحمولة للمصابين بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، للتأكد من أنهم لا ينتهكون الحجر الصحي المفروض عليهم، في أحدث إجراء لاحتواء المرض الذي زاد انتشاره في البلاد الشهر الماضي.

وأوضحت إدارة الإعلام في رئاسة الجمهورية أن تركيا ستبدأ في تعقب المواطنين المرضى وإرسال رسالة لهم والاتصال بهم كلما هموا بمغادرة منازلهم.

وأضافت أنه سيُطلب منهم العودة لبيوتهم وأن الشرطة ستعاقب من يستمرون في خرق قواعد الحجر الصحي، موضحة أن القانون التركي يسمح بمعالجة البيانات الشخصية دون موافقة "لأهداف استثنائية".

ومنذ ظهور أول إصابة مؤكدة بالمرض في تركيا يوم 11 مارس، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 34 ألف حالة مع 725 وفاة حتى الثلاثاء.

وفرضت أنقرة إجراءات صارمة للحد من المخالطة الاجتماعية، وعزلت بعض المدن ومنعت صلاة الجماعة وأغلقت المدارس والحانات والمطاعم وقلصت حركة التنقل بين المدن.

ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان المواطنين مرارا لفرض عزل ذاتي على أنفسهم دون أن يصل إلى حد فرض أمر عام بالتزام المنازل.