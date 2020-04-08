وتسبب الوباء بما لا يقل عن 12912 وفاة في البلاد التي تحولت إلى بؤرة لفيروس كورونا المستجد، مع 401166 إصابة. وتجاوزت عتبة 300 ألف إصابة مسجلة رسميا، السبت الماضي.

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي تُسجل أكثر من 1000 وفاة جديدة كل يوم في الولايات المتحدة، على الرغم من تدابير الاحتواء التي طبقت بشكل تدريجي ولاية بعد أخرى.

وتعد ولاية نيويورك البؤرة الرئيسية للوباء لا سيما في مدينة نيويورك، العاصمة الاقتصادية للبلاد، التي باتت الحياة فيها شبه متوقفة فيها.

وقال الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، في مؤتمره صحافي إن "أميركا تواصل إجراء اختبارات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وأعتقد أن هذا هو السبب في تسجيل مزيد من الإصابات"، مشيرا إلى إجراء 1,8 مليون اختبار للكشف عن الوباء حتى تاريخه.

وحذرت السلطات من أن ما بين مئة الف و240 ألف شخص قد يتوفون من جراء الوباء في الولايات المتحدة، اعتمادا على النماذج الحاسوبية، وذلك في حال الالتزام بالمبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي.