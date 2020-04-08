دان بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، المافيا وجميع الذين يستغلون جائحة فيروس كورونا المستجد لكسب المال.
وافتتح البابا فرنسيس قداسه الصباحي، الأربعاء، بالدعاء على "كل أولئك الذين يستفيدون من احتياجات الآخرين، ويبيعونها".
وقال البابا في عظته: "كل واحد منا لديه القدرة على الخيانة، وبيع الآخرين، واختيار مصالحه الخاصة".
وفي حديثه عن العصابات والمقرضين، قال: "ليحوّل الرب قلوبهم"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وكان مسؤولون إيطاليون قد حذروا من أن جماعات جريمة منظمة تحاول استغلال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إغلاق إيطاليا بسبب فيروس كورونا.