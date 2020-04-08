وافتتح البابا فرنسيس قداسه الصباحي، الأربعاء، بالدعاء على "كل أولئك الذين يستفيدون من احتياجات الآخرين، ويبيعونها".

وقال البابا في عظته: "كل واحد منا لديه القدرة على الخيانة، وبيع الآخرين، واختيار مصالحه الخاصة".

وفي حديثه عن العصابات والمقرضين، قال: "ليحوّل الرب قلوبهم"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وكان مسؤولون إيطاليون قد حذروا من أن جماعات جريمة منظمة تحاول استغلال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إغلاق إيطاليا بسبب فيروس كورونا.