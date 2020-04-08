وسجلت فرنسا رسميا أكثر من عشرة آلاف وفاة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، الثلاثاء، لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين سجل معدل الزيادة في حالات الوفاة ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي.



وفي غضون ذلك، أعلنت الحكومة الفرنسية الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا لدى عدد من العاملين على حاملة الطائرات شارل ديغول.

وقالت القوات المسلحة الفرنسية إن حاملة الطائرات شارل ديغول في طريق العودة إلى الميناء، بعد ظهور أعراض مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا على بعض أفراد طاقمها.

وأكدت الوزارة أن نحو 40 من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة الآن، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعد حاملة الطائرات شارل ديغول أولى سفن الدفع النووي في أوروبا الغربية، وقد بدأت العمل في العام 2001، بعد أن تم إخراج حاملة الطائرات كليمنصو من الخدمة.