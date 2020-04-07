وناشدت السفارة الكندية بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين الكنديين المتواجدين بالقاهرة الراغبين في العودة إلى بلادهم، سرعة تسجيل بياناتهم حتى يتمكنوا من العودة على الرحلة المصرية.

وأدرجت مصر للطيران مواعيد الرحلة المقررة على موقعها، لتقلع من مطار القاهرة في الحادية عشر صباحا وتصل إلى مدينة تورونتو في تمام الخامسة مساء.

وأثنى السفير الكندي بالقاهرة، جيس داتون، على جهود شركة مصر للطيران وتعاونها مع السفارة الكندية من أجل تنظيم هذه الرحلة الاستثنائيه لعودة المواطنين الكنديين إلى بلادهم في ظل تعليق رحلات الطيران بين مختلف دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العديد من بلدان دول العالم، وتسبب في وقف الطيران بين البلدان.